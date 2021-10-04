Известный певец Александр Пономарев обратился к украинцам в новом посте на своей странице в Инстаграм.

Об этом пишет Politeka.net. Сейчас у артиста идет четырехдневный тур по украинским городам. Он уже выступил в Харькове и Кременчуге.

Пономарев опубликовал фото, на котором запечатлен с улыбкой на лице возле любимого музыкального инструмента.

«В гримерке Оперного, города Днепр, очень атмосферно! Уже в 19 - выступление! Жду с волнением встречи на концерте ❤», - говорится в сообщении.

«На экране-🔥трудоголик», «С Богом!», «Уже едем», - отреагировали поклонники артиста в комментариях.

Напомним, ранее Пономарев предупреждал, что в случае жесткого карантина проводить концерты не будет.

"Если в Украине введут локдаун, то на мое творчество это не сильно повлияет, мы – музыканты – делаем все при соблюдении всех мер безопасности. Если запретят концерты, то, конечно же, моих выступлений не будет. Я не желаю, чтобы мои поклонники заболели", - сказал артист.

Напомним, одетый с иголочки Пономарев приготовил украинцам подарок: "Саша, как вам удается..."

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