Певец Александр Пономарев сделал объявление, устроив бурю в комментариях под своим новым постом

Так, 48-летний артист обратился к украинцам со своей странички в Инстаграм, рассказав о грядущих концертах, передает Politeka.net.

Пономарев назвал даты и города. Артист готовится к четырехдневному туру и побывает в Харькове, Кременчуге, Полтаве и Днепре.

"Уже завтра Харьков! Быстро летит время! Жду встречи с вами ❤️ 30 сентября - Харьков, 2 октября - Кременчуг, 3 октября - Полтава, 4 октября - Днепр. До встречи! ❤️", - сообщил певец.

Александр сопроводил свой пост ярким фото, на котором предстал во всем черном: брюках, пиджаке и футболке. Звезда одарил подписчиков добродушной улыбкой.

Пользователи кинулись желать ему удачи с туром в комментариях:

"Саня, удачи вам! ❤️"

"Зажги там. 💋💙💛"

"Ооооо класс... Харьков с Любовью ждет❤️ С утра до ночи)) 😍"

"Удачи Вам и творческого вдохновения! ❤️"

"Днепр очень ждет! ❤️"

"Саша, удачного тура!"

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