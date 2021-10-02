Известный артист Александр Пономарев обнародовал кадры с роскошной свадьбы

Как передает Politeka.net, Александр Пономарев является известным украинским артистом и продюсером. Он был дважды женат, первый брак у него был с Аленой Мозговой, с которой у них появилась дочь Женя. А в 2012-ом году он развелся со своей женой - Викторией Мартынюк, с которой у них есть сын - Саша. С тех пор он держит в секрете свою личную жизнь.

Так, на этой раз на странице певца в Инстаграм появилось новое видео. Как видно по кадрам, Александр выступает на свадебном мероприятии. Он стоит на сцене и поет песню: "Я нікого ніколи ще так не кохав".

Также, Александр Пономарев показал, как выглядел до выступления у себя в гримерке. На нем черные брюки и футболка. Свой образ он дополнил черными очками и белыми кроссовками.

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