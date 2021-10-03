Певец Александр Пономарев всколыхнул публику одним фото

48-летний артист поздравил украинцев с Днем учителя (который отмечается в нашей стране в первое воскресенье октября) и напомнил о подарке. Соответствующий пост Пономарев сделал у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Александр появился на фото одетый с иголочки, в черном костюме, такого же цвета рубашке и начищенных до блеска туфлях. Артист позировал на газоне среди деревьев и широко улыбался.

"Поздравляю всех с Днем Учителя! Празднуем сегодня в Полтаве! До встречи! ❤️", - обратился он в подписи, напомнив о концерте, который должен состояться в этом городе 3 октября.

Сейчас у Пономарева идет четырехдневный тур по украинским городам. Певец уже выступил в Харькове и Кременчуге, а на очереди - Днепр.

Пользователи откликнулись под постом артиста:

"Искренняя благодарность за поздравление 👏😍. Хорошего Вам дня❤️"

"❤️ Уже наводим марафет и ждем с нетерпением"

"🙌Хорошего выступления! ❤️"

"Красава.❤️"

"Саша, как Вам удается оставаться таким гммм... стройным при любви к кулинарии и украинской кухне?😉👍🔥"

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