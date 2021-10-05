Народный артист Украины Александр Пономарев является одним из самых желанных холостяков страны, поэтому многих интересует, действительно ли его сердце свободно.

Журналисты программы ЖВЛ решили прямо спросить об этом 48-летнего артиста.

Как известно, Пономарев был дважды женат. 10 лет он жил с дочерью украинского композитора-песенника и певца Николая Мозгового – Аленой, у них родилась дочь Евгения.

А в 2006 году Пономарев женился на Виктории Мартынюк, с которой прожил шесть лет. У пары остался сын Александр.

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Два непростых расставания заставляют певца быть осторожным.

«Я в людях ценю честность. Ее мало. Потому что когда будет честность, отпадет сразу куча моментов… других», - отметил певец.

Тогда Пономарева прямо спросили, есть у него возлюбленная сейчас.

«Я могу не отвечать на этот вопрос. Честно», - сказал артист и засмеялся.

пономарев

Напомним, Пономарев эмоционально обратился к украинцам и поделился атмосферным фото: «Жду с волнением»

Как сообщала Politeka, Пономарев обнародовал кадры роскошной свадьбы: "Я никого никогда так не любил..."

Также Politeka писала, что Пономарев во всем черном обратился к украинцам с важным известием.