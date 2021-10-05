Певца спросили об очень личном

Народный артист Украины Александр Пономарев является одним из самых желанных холостяков страны, поэтому многих интересует, действительно ли его сердце свободно.

Журналисты программы ЖВЛ решили прямо спросить об этом 48-летнего артиста.

Как известно, Пономарев был дважды женат. 10 лет он жил с дочерью украинского композитора-песенника и певца Николая Мозгового – Аленой, у них родилась дочь Евгения.

А в 2006 году Пономарев женился на Виктории Мартынюк, с которой прожил шесть лет. У пары остался сын Александр.

Два непростых расставания заставляют певца быть осторожным.

«Я в людях ценю честность. Ее мало. Потому что когда будет честность, отпадет сразу куча моментов… других», - отметил певец.

Тогда Пономарева прямо спросили, есть у него возлюбленная сейчас.

«Я могу не отвечать на этот вопрос. Честно», - сказал артист и засмеялся.

Напомним, Пономарев эмоционально обратился к украинцам и поделился атмосферным фото: «Жду с волнением»

Как сообщала Politeka, Пономарев обнародовал кадры роскошной свадьбы: "Я никого никогда так не любил..."

Также Politeka писала, что Пономарев во всем черном обратился к украинцам с важным известием.