Известный украинский певец, народный артист Александр Пономарев удивил признанием о неожиданном прибавлении в семье.
В интервью программе ЖВЛ 48-летний артист признался, с кем живет в своем загородном доме.
«Появилась кошка сначала, которая принесла троих котят. Я еще спокойно, думаю: «Раздадим кому-то». Взяли одного только. Так та же самая кошка принесла на следующий год еще троих котят. Теперь у меня семь котов. Влип очкарик», - смеется певец.
Скучать артисту не приходится.
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Кроме того, у Пономарева на даче живут еще две собаки – Зита и Булка.
«Булка у нас прибилась, сидела под воротами три дня, пока я не понял, что она хочет у нас жить. Зита гавкучая, видите, какая. Она хочет быть звездой», - рассказал певец.
Также известно, что у Пономарева есть любимица породы ши-тцу, по кличке Ши.
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