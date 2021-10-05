Народний артист України Олександр Пономарьов є одним з найбажаніших холостяків країни, тому багатьох цікавить, чи дійсно його серце вільне.

Журналісти програми ЖВЛ вирішили прямо запитати про це 48-річного артиста.

Як відомо, Пономарьов був двічі одружений. 10 років він жив з дочкою українського композитора-пісняра і співака Миколи Мозгового – Оленою, у них народилася дочка Євгенія.

А в 2006 році Пономарьов одружився на Вікторії Мартинюк, з якою прожив шість років. У пари залишився син Олександр.

Два непростих розставання змушують відомого співака бути обережним.

"Я в людях ціную чесність. Її мало. Тому що коли буде чесність, відпаде відразу купа моментів ... інших", - зазначив співак.

Тоді Пономарьова прямо запитали, є у нього кохана зараз.

"Я можу не відповідати на це питання. Чесно", - сказав артист і засміявся.

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