Відомий співак Олександр Пономарьов звернувся до українців у новому пості на своїй сторінці в Instagram.
Про це пише Politeka.net. Зараз у артиста йде чотириденний тур українськими містами. Він уже виступив у Харкові та Кременчуці.
Пономарьов опублікував фото, на якому зображений з посмішкою на обличчі біля улюбленого музичного інструменту.
"У гримерці Оперного, міста Дніпро, дуже атмосферно! Вже о 19-й! Чекаю із хвилюванням зустрічі на концерті❤", - йдеться в повідомленні.
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"На екрані-🔥трудоголік", "З Богом!", "Вже їдемо", - відреагували шанувальники артиста в коментарях.
Нагадаємо, раніше Пономарьов попереджав, що в разі жорсткого карантину проводити концерти не буде.
"Якщо в Україні введуть локдаун, то на мою творчість це не сильно вплине, ми – музиканти – робимо все при дотриманні всіх заходів безпеки. Якщо заборонять концерти, то, звичайно ж, моїх виступів не буде. Я не бажаю, щоб мої шанувальники захворіли", - сказав артист.
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