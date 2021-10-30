Известный певец и народный артист Украины Александр Пономарев появился в стильной одежде, вызвав обсуждение в сети.

Как пишет Politeka.net, у 48-летнего Александра Пономарева было два брака и оба завершились разводами.

Сейчас народного артиста Украины считают одним из самых желанных холостяков страны, однако до сих пор неизвестно, свободно ли его сердце, так как свою личную жизнь Пономарев не комментирует.

Известно только, что певец живет в загородном доме с собачкой породы ши-тцу по кличке Ши.

На новом фото, которое Александр запостил у себя в Instagram, он предстал стильно одетым. На нем надет салатовый спортивный костюм, дутая жилетка и кроссовки.

По всей видимости артист решил устроить пробежку.

«Добрый вечер», - обратился он к фолловерам.

В комментариях сразу же появились обсуждения под публикацией Пономарева.

Украинцев восхитил его внешний вид.

"Спортсмен",

"Фискульт привет",

"Сашка, ты такой класный 😍 люблю твой голос, твои песни, твой стиль",

"Вау. Стильно. Доброго вечера Вам Олександр", - пишут в сети.

Ранее Politeka писала, что Пономарев рассказал о неожиданном пополнении: "Влип очкарик".

Напомним, что дважды разведенный Пономарев ответил, свободно ли его сердце: "Честно...".

A еще Politeka сообщала, что Пономарев эмоционально обратился к украинцам и поделился атмосферным фото: "Жду с волнением".