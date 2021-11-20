Известная певица Санта Димопулос поделилась необычным фото в соцсети и рассказала о своих любых местах в Нью-Йорке.

Как сообщает Politeka.net, известная певица Санта Димопулос, которая раньше пела в группе "ВИА Гра", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила на своей странице необычный кадр, а в подписи к нему рассказала о своих любимых местах в Нью-Йорке.

На новой фотографии Санта запечатлена в светлой комнате, она сидит на стульчике боком, но повернула голову к объективу. Перед камерой звезда появилась в белоснежной блузке интересного кроя, которая прикрывает декольте и спину. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж и уверенный вид.

В подпсии к публикации Димопулос рассказала о любимых ресторанах, выставках, театрах и музеях в Нью-Йорке. А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию певицы, засыпая ее комплиментами: "Чистая красота", "Гений!", "Какая красивая!", "Санта, вы такая женственная и строгая одновременно на этом фото", "Самое красивое лицо Инстаграм", "Принцесса", "Красотка".

Напомним, Санта Димопулос пережила большое разочарование в Нью-Йорке, что произошло: "Хотелось плакать…".

Как сообщала Politeka, Санта Димопулос похвасталась, где проводит время в Нью-Йорке: "Дышит роскошью...".

Также Politeka писала, что Санта Димопулос обнародовала кадры с места трагедии, которая потрясла весь мир: "Был убит".