Известная украинская певица и победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос показала поклонникам кадры с премьеры фильма "Дом Гуччи", на которую пришло много украинских звезд.
Как пишет Politeka.net, 34-летняя Санта Димопулос, которая прославилась после участия в известном женском коллективе "Виа Гра", в своем Instagram часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео и рассказывает, как прошел ее день. На этот раз Димопулос показала кадры с премьеру фильма "Дом Гуччи", куда пришла со своими подругами и сыном от первого брака с Андреем Джеджулой Даниэлем.
"Я взяла сюда саму себя, только очень маленькую. Восемнадцать+", - сказала Санта.
"Мне тоже восемнадцать", - пошутил сын певицы.
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Специально для премьеры фильма Санта сделала красивый макияж и укладку.
Димопулос надела юбку и пиджак в полоску и была на каблуках.
Как видим, на премьеру фильма также пришел певец Дмитрий Монатик и исполнительница Джамала, которая вместо Екатерины Осадчей брала интервью у звезд для программы "Світське життя".
Ранее Politeka писала, что Димопулос рассказала о состоянии Харлан и Дикусара накануне финала "Танців з зірками": "Им сложно".
Напомним, что Санта Димопулос в наряде Versace с разрезом до пупка приковала к себе взгляды: греческая богиня.
A еще Politeka сообщала, что Никитюк в жемчуге вызвала восторг у Сумской, DZIDZIO, Димопулос и других: "Императрица прям".