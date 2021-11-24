Відома співачка Санта Дімопулос, яка раніше розповіла про свою подорож в Нью-Йорк і похвалилася красивими пейзажами, вирішила перетворити трохи свій стиль.

Санта Дімопулос, яка раніше співала в групі "ВІА Гра", а також перемогла в одному з сезонів шоу" Танці з зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в соціальних мережах. Так, цього разу екс-виконавиця вирішила показати трендовий образ.

Останнім часом, як можна помітити, Санта приділяє більше часу своїм образам і частіше їх змінює. Нерідко вона робить акцент на фігурі, адже ідеальних форм домагалася досить довго і навіть після пологів дочки відразу приступила займатися.

У сукні від Версаче ніжно-бірюзового відтінку зі значним вирізом на декольте, Дімопулос нагадала грецьку богиню. Наряд без принтів і зайвих деталей зробив акцент саме на талії і формах знаменитості.

Раньше Санта виклала на своїй сторінці незвичайний кадр, а в підписі до нього розповіла про свої улюблені місця в Нью-Йорку.

У підписі до публікації Дімопулос розповіла про улюблені ресторани, виставки, театри і музеї в Нью-Йорку. А шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію співачки, засинаючи її компліментами: "чиста краса", " геній!", "Яка красива!", "Санта, ви така жіночна і сувора одночасно на цьому фото", "найкрасивіше обличчя Instagram".

Нагадавши, Санта Дімопулос пережила велике розчарування в Нью-Йорку, що сталося:"хотілося плакати...".

Як повідомляла Politeka, Санта Дімопулос похвалилася, де проводить час в Нью-Йорку: "дихає розкішшю...".

Також Politeka писала, що Санта Дімопулос оприлюднила кадри з місця трагедії, яка потрясла весь світ: "був убитий".