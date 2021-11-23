Українська телеведуча і блогер Леся Нікітюк, яка не так давно показувала на відпочинку в Італії, як готувати страву, як в ресторані, вирішила також похвалитися і модним образом.

Кілька днів тому нещодавно Леся полетіла в Італію. На нових інтригуючих кадрах в Instagram Нікітюк показала, як відпочиває в спальні з розкішним ліжком і милою обстановкою. Причому витончений стиль і яскравий образ захопили багатьох колег Лесі.

"І навіщо мені те Кольє Булгарі, коли є своє ... розкішне і на 55 900 € дешевше 😁 🙌 🏻 😍 всім ще раз Привіт з Флоренції, тут надихає кожен сантиметр! Найцікавіші екскурсії попереду в історії❤️ " - пише Леся під кадрами з відпочинку.

Шанувальники оцінили і щасливий вигляд зірки і обстановку. Також оцінили лук Нікітюк колеги, серед яких-Санта Дімопулос, Ольга Сумська, Дзідзьо, Наташа Денисенко та інші.

"Супер... вишукано і ніжно; сама розкіш 😍; немов Венеція епта 😍; ось саме я теж так кажу😂 навіщо мені той мерседес як у мене ще є досі мій самокат; Леся, то Булгарі тобі не так підходило. Адже в цьому ти просто королева 😉; так навіщо тобі трюфель, якщо є свої печериці 😂;імператриця прям; прям будуар Красав красуня, як завжди на висоті😍».

Відзначити, Леся Нікітюк є успішною телеведучою, яка відома за багатьма проектами. Зірка знімалася в "Орел і Решка", " Хто зверху?", "Хто проти блондинок?"і багатьох інших. Також Леся пробувала стати співачкою, записавши пісню під назвою "ями".

Нагадавши, Леся Нікітюк розкрила подробиці роману з альфонсом і як дізналася про нього гірку правду

А ще Politeka писала, що шаман передбачив Лесі Нікітюк неймовірне майбутнє, і воно вже почало збуватися

Також Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк причепурилася в сіточку для побачення з чоловіком мрії