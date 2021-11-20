Відома співачка Санта Дімопулос поділилася незвичайним фото в соцмережі і розповіла про свої місця в Нью-Йорку.

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Санта Дімопулос, яка раніше співала в групі "ВІА Гра", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала на своїй сторінці незвичайний кадр, а в підписі до нього розповіла про свої улюблені місця в Нью-Йорку.

На новій фотографії Санта відображена в світлій кімнаті, вона сидить на стільчику боком, але повернула голову до об'єктиву. Перед камерою зірка з'явилася в білосніжній блузці цікавого крою, яка прикриває декольте і спину. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж і впевнений вигляд.

У підписі до публікації Дімопулос розповіла про улюблені ресторани, виставки, театри і музеї в Нью-Йорку. А шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію співачки, засинаючи її компліментами: "Чиста краса", "Геній!", "Яка красива!", "Санта, ви така жіночна і сувора одночасно на цьому фото", "Найкрасивіше обличчя Instagram", "Принцеса", "Красуня".

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