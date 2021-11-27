Известная певица Санта Димопулос, которая одержала победу на проекте "Танці з зірками" засветилась в компании Джамалы на мероприятии.

Как передает Politeka.net, Санта Димопулос известна как украинская певица. Она прославилась благодаря своему участию в группе "ВИА Гра", где она заменяла Надежду Грановскую. Через год девушка покинула группу чтобы заняться своей сольной карьерой. В 2020-ом году певица одержала победу на шоу "Танці з зірками", где выходила на паркет с известным хореографом Максом Леоновым.

Так, на этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Санта Димопулос предстала перед камерой в ярком костюме с пышными рукавами. Также, стоит отметить, что на мероприятии также оказалась известная певица Джамала, с которой она сделала фото.

Певицы собрались на премьере фильма "Дом Гуччи".

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Какая красотка", "Шикарный тотал лук", "Люблю", "Огонь", "Королева!", "Нет слов!", "Очень стильная Санта!", "Классный образ, Вам очень идет!", "Красавица на миллион".

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