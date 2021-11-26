Студія "Дизель шоу" вирішила порадувати українців новорічним сюрпризом за участю Андрія Данилка, який виступає в полюбився багатьом образі Вєрки Сердючки.

Як повідомляє Politeka.net, про це йдеться на офіційній сторінці «Дизель Студіо» в Instagram.

"Цей Новий рік стане точно незабутнім, адже зустрічати ви його будете в самій зоряній компанії. Ось він обіцяний сюрприз-у заявленим раніше артистам приєднується Вєрка Сердючка 🎉 Найзірковіша компанія в Новий Рік точно буде на сцені «Дизель Шоу», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко розповідав, як був змушений скасувати Новорічний виступ через коронавірус.

Андрій Данилко мав виступати 31 грудня в Об'єднаних Арабських Еміратах. Все вже йшло до цього, він закінчував роботу в Києві, як раптово вони з Інною Білокінь (актрисою, яка грає маму Вєрки Сердючки) зрозуміли, що втратили нюх і смак. Тест підтвердив коронавірус.

Нагадаємо, Андрія Данилка в улюбленому образі зняли в казино:" відчуваю я, дівки, загуляю"

Як повідомляла Politeka, Андрій Данилко в образі Сердючки розсекретив нову пісню: "навіть на музику Фредді Мерк'юрі схоже"

Також Politeka писала, що Данилко скасував Новорічний виступ через серйозну хворобу, Білокінь теж дісталося: "о 3 годині ночі..."