Студія "Дизель шоу" вирішила порадувати українців новорічним сюрпризом за участю Андрія Данилка, який виступає в полюбився багатьом образі Вєрки Сердючки.
Як повідомляє Politeka.net, про це йдеться на офіційній сторінці «Дизель Студіо» в Instagram.
"Цей Новий рік стане точно незабутнім, адже зустрічати ви його будете в самій зоряній компанії. Ось він обіцяний сюрприз-у заявленим раніше артистам приєднується Вєрка Сердючка 🎉 Найзірковіша компанія в Новий Рік точно буде на сцені «Дизель Шоу», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Андрій Данилко розповідав, як був змушений скасувати Новорічний виступ через коронавірус.
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Андрій Данилко мав виступати 31 грудня в Об'єднаних Арабських Еміратах. Все вже йшло до цього, він закінчував роботу в Києві, як раптово вони з Інною Білокінь (актрисою, яка грає маму Вєрки Сердючки) зрозуміли, що втратили нюх і смак. Тест підтвердив коронавірус.
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Також Politeka писала, що Данилко скасував Новорічний виступ через серйозну хворобу, Білокінь теж дісталося: "о 3 годині ночі..."