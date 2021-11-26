Студия «Дизель шоу» решила порадовать украинцев новогодним сюрпризом при участии Андрея Данилко, который выступает в полюбившемся многим образе Верки Сердючки.

Как сообщает Politeka.net, об этом говорится на официальной странице «Дизель Студио» в Инстаграм.

«Этот Новый год станет точно незабываемым, ведь встречать вы его будете в самой звёздной компании. Вот он обещанный сюрприз - у заявленным ранее артистам присоединяется Верка Сердючка 🎉 Самая звёздная компания в Новый год точно будет на сцене «Дизель Шоу», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Андрей Данилко рассказывал, как был вынужден отменить новогоднее выступление из-за коронавируса.

Андрей Данилко должен был выступать 31 декабря в Объединенных Арабских Эмиратах. Все уже шло к этому, он заканчивал работу в Киеве, как внезапно они с Инной Белоконь (актрисой, играющей маму Верки Сердючки) поняли, что потеряли обоняние и вкус. Тест подтвердил коронавирус.

Напомним, Андрея Данилко в любимом образе засняли веселящимся в казино: "Чувствую я, девки, загуляю"

Как сообщала Politeka, Андрей Данилко в образе Сердючки рассекретил новую песню: "Даже на музыку Фредди Меркьюри похоже"

Также Politeka писала, что Данилко отменил новогоднее выступление из-за серьезной болезни, Белоконь тоже досталось: "В 3 часа ночи..."