Актриса из Украины Инна Белоконь, которая стала популярна благодаря роли мамы Верки Сердючки, а также сотрудничает с триумфатором "Голосу країни" Сергеем Лазановским, показала, как развлекается дома.

Как пишет Politeka.net, Инна Белоконь прославилась благодаря работе с Андреем Данилко, который выступает под образом Верки Сердючки. Звезда играла роль мамы Верки Сердючки. Также Инна снялась в нескольких других проектах, а в 2021 году приняла предложение от триумфатора "Голосу країни" Сергея Лазановского, работая с ним в дуэте "Рідній". Не забывает Белоконь и о соц.сети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом видео Инна показала своих собак. Три собаки игрались и тягали Белоконь за штанину. Звезда засняла все на видео, показав украинцам забавный ролик в Инстаграм.

"Эпизод 2. Нежная Галина", - написала Инна.

Фолловеры посмотрели видео сотни раз и начали обсуждать публикацию актрисы:

"И потеха, и позитив", "Огонь", “Вот это зоопарк”

Напомним, Андрей Данилко показался со своей главной спутницей жизни вместе с Каменских и DZIDZIO

А еще Politeka рассказывала, что Оля Полякова, Леся Никитюк и другие знаменитости задорно поздравили актрису, играющую роль мамы Верки Сердючки с важным праздником

Также Politeka сообщала, что актриса, играющая роль Верки Сердючки превратилась в эффектную красотку и показала своего необычайного мужчину



