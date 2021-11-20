Актриса из Украины Инна Белоконь, которая стала популярна благодаря роли мамы Верки Сердючки, а также сотрудничает с триумфатором "Голосу країни" Сергеем Лазановским, показала, как развлекается дома.
Как пишет Politeka.net, Инна Белоконь прославилась благодаря работе с Андреем Данилко, который выступает под образом Верки Сердючки. Звезда играла роль мамы Верки Сердючки. Также Инна снялась в нескольких других проектах, а в 2021 году приняла предложение от триумфатора "Голосу країни" Сергея Лазановского, работая с ним в дуэте "Рідній". Не забывает Белоконь и о соц.сети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом видео Инна показала своих собак. Три собаки игрались и тягали Белоконь за штанину. Звезда засняла все на видео, показав украинцам забавный ролик в Инстаграм.
"Эпизод 2. Нежная Галина", - написала Инна.
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