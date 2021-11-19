Актриса Инна Белоконь, которая играет роль мамы Верки Сердючки, показала, с кем живет, записав забавное видео для социальной сети Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Инна Белоконь стала популярной отечественной артисткой благодаря своей роли "мамы Верки Сердючки". Звезда также снялась в нескольких других фильмах, а также играла в театре. В 2021 году также работала с победителем "Голосу країни" Сергеем Лазановским. Не забывает Инна и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересном.
На новом видео Инна показала своего домашнего любимца - собаку. После этого подошел второй любимец, с которым нужно было поделиться едой. Белоконь учила их делиться друг с дружкой Как оказалось, у Инны две девочки, которых зовут Тосенька и Галя.
"Учимся делиться с друзьями", - написала Инна.
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Фанаты посмотрели ролик сотни раз и написали комментарии:
"Это напомнило мне вашу сценку "Собачки", "Господи... спаси и сохрани. Зверь", "Огонь".
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