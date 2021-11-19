Актриса Инна Белоконь, которая играет роль мамы Верки Сердючки, показала, с кем живет, записав забавное видео для социальной сети Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Инна Белоконь стала популярной отечественной артисткой благодаря своей роли "мамы Верки Сердючки". Звезда также снялась в нескольких других фильмах, а также играла в театре. В 2021 году также работала с победителем "Голосу країни" Сергеем Лазановским. Не забывает Инна и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересном.

На новом видео Инна показала своего домашнего любимца - собаку. После этого подошел второй любимец, с которым нужно было поделиться едой. Белоконь учила их делиться друг с дружкой Как оказалось, у Инны две девочки, которых зовут Тосенька и Галя.

"Учимся делиться с друзьями", - написала Инна.

Фанаты посмотрели ролик сотни раз и написали комментарии:

"Это напомнило мне вашу сценку "Собачки", "Господи... спаси и сохрани. Зверь", "Огонь".

Напомним, Данилко засветился со своей главной спутницей жизни в компании Каменских и DZIDZIO

А еще Politeka писала, что Полякова, Никитюк и другие звезды весело поздравили "маму" Верки Сердючки с днем рождения

Также Politeka сообщала, что мама Сердючки превратилась в настоящую красотку и показала своего особенного мужчину



