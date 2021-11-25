Украинский певец и звездный детектив на шоу "Маска" Андрей Данилко (Верка Сердючка), впервые рассказал о своей болезни, из-за которой отменил выступление на Новый год.

48-летний Данилко, которого можно будет увидеть 31 декабря в праздничном выпуске "Маски", рассказал телеканалу "Украина" о том, как пропустил выступление в прошлом году из-за болезни.

Так, за 30 лет своей карьеры Андрей Михайлович всего несколько раз праздновал Новый год дома - в основном артист работал.

Данилко должен был выступать 31 декабря в Объединенных Арабских Эмиратах. Все уже шло к этому, он заканчивал работу в Киеве, как внезапно они с Инной Белоконь (актрисой, играющей маму Верки Сердючки) поняли, что потеряли обоняние и вкус.

Симптомы указывали на коронавирус, поэтому артисты отправились сдавать тест.

«Мы в 3 часа ночи поехали делать тесты. Там девочки еще попросили сфотографироваться с нами. А я говорю: «Ну как? Вы хотите фотографироваться с палочкой в носу?» Мы все посмеялись. Сфотографировались. Но да, в итоге мы заболели, и выступление пришлось отменить», – признался Данилко.

В этом году певец также запланировал работу на Новый год. По его словам, предложений поступило очень много.

Отметим, в шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна», которое покажут 31 декабря в 20 часов, на сцене появятся герои из двух сезонов. Звездный детектив Данилко вместе с Олей Поляковой, Настей Каменских, Дзидзьо и Олегом Винником будет отгадывать, какие знаменитости скрываются в оригинальных образах.

Напомним, между Поляковой и Ефросининой заподозрили роман, появилось "доказательство".

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