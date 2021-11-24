Сразу несколько любопытных моментов с Андреем Данилко, Олей Поляковой и Настей Каменских произошли в новом выпуске шоу "Маска".

На сцене проекта появился очередной персонаж Святой Поросенок со светящимся нимбом над головой и крылышками. Соответствующие кадры опубликовали на YouTube.

Звездные детективы бурно обсуждали подсказки, которые дал им герой, не представляя, кто же может прятаться под Маской. Звучали самые разные версии - от рэпера Потапа до ректора вуза и певца Михаила Поплавского.

Поросенок исполнил на сцене песню Поляковой. Примечательно, как только заиграла музыка, певица тут же воскликнула "Королева ночи!". Но оказалось, это совсем другая ее песня - "Эй, секундочку".

"Это Королева Секундочка, - парировал сидящий рядом Данилко.

"Ты не знаешь своих песен", - пристыдил он Полякову.

Артистка ничуть не обиделась и даже не подала виду. Вместо разбирательств с коллегой, поднялась на сцену и зажгла с Поросенком.

Данилко в это время плясал с Каменских. Под конец выступления он страстно обнял певицу и шлепнул ее по "мягкому месту".

"Ох, люблю!", - довольно воскликнул Андрей Михайлович.

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