Еще одного персонажа развлекательного шоу "Маска" - таинственного Кажана рассекретили в новом эфире проекта.

Кадры разоблачения также показали на официальной странице проекта в Инстаграм, передает Politeka.net.

Отметим, в этот раз многие фанаты "Маски" наряду со звездными детективами Олей Поляковой, Дзидзьо, Настей Каменских, Олегом Винником и Андрем Данилко догадывались относительно личности персонажа.

«Какой шоок! 😱 Нашим звездным детективам удалось рассекретить Кажана. Под маской действительно скрывался Остап Ступка! Вы догадались?» - говорится в сообщении на страничке проекта.

Зрители делятся своими впечатлениями в комментариях.

«Шооок??? 😁 По-моему, версия, что под маской Кажана Остап Ступка сама распространённая и ожидаема», «Да я угадал🔥. Как говорил Данилко о Льве, это была одна моя версия, которая оказалась стопроцентной», «Понятно было. Очень он узнаваемый, известен», - пишут в комментариях.

Напомним, Данилко испепелил взглядом разбушевавшуюся Полякову на шоу "Маска", видео: "Как базарная тетка"

Как сообщала Politeka, Данилко повысил голос на Полякову и Каменских из-за участника "Маски": "Отстаньте от меня, идите...".

Также Politeka писала, что участники "Маски" разделили украинцев на два лагеря: "Было нереально угадать"