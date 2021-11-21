Еще одного персонажа развлекательного шоу "Маска" - таинственного Кажана рассекретили в новом эфире проекта.
Кадры разоблачения также показали на официальной странице проекта в Инстаграм, передает Politeka.net.
Отметим, в этот раз многие фанаты "Маски" наряду со звездными детективами Олей Поляковой, Дзидзьо, Настей Каменских, Олегом Винником и Андрем Данилко догадывались относительно личности персонажа.
«Какой шоок! 😱 Нашим звездным детективам удалось рассекретить Кажана. Под маской действительно скрывался Остап Ступка! Вы догадались?» - говорится в сообщении на страничке проекта.
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Зрители делятся своими впечатлениями в комментариях.
«Шооок??? 😁 По-моему, версия, что под маской Кажана Остап Ступка сама распространённая и ожидаема», «Да я угадал🔥. Как говорил Данилко о Льве, это была одна моя версия, которая оказалась стопроцентной», «Понятно было. Очень он узнаваемый, известен», - пишут в комментариях.
Напомним, Данилко испепелил взглядом разбушевавшуюся Полякову на шоу "Маска", видео: "Как базарная тетка"
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