Украинский певец и звездный детектив на шоу "Маска" Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, сообщил радостную новость, порадовав украинцев.
Как сообщает Politeka.net, об этом артист написал на странице Верки Сердючки в Инстаграм.
«For everyone who celebrates! Very soon… (Для всех, кто празднует! Очень скоро) #wildchristmas», - говорится в сообщении.
На фото Верка Сердючка с мамой (Инна Белоконь) запечатлены в вязаных свитерах, черных велосипедках и белых колготках.
Дочка Пугачевой и Галкина с распущенными волосами и в венке поразила взрослым образом: "Что значит кровь"
Гривна стремительно катится вниз: Нацбанк объявил новый курс доллара
Украинцам могут ужесточить правила въезда в ЕС: что готовы поменять с 10 января
Вирус не отступает, продолжая забирать жизни сотен украинцев: данные за сутки
Мощный взрыв на заводе пластмассы, местным советуют закрывать окна и двери: "Ворота в ад открыты"
Отметим, на публикацию отреагировала даже кума Дзидзьо Оля Цыбульская, она поставила сердечки в комментариях.
«Класс», «Супер!! Класс!», «А на украинском или русском будет версия?», «Прелесть», «Чем-то даже на музыку Фреди Меркури похоже, красиво очень, будешь всемирно известный», «О, Боже мой», «Любимки👏👏👏😍😍😍❤. Спасибо за настроение. Здоровья, радостей ❤. Очень приятные голос, мелодия, энергетика», - пишут в комментариях.
Напомним, Данилко отменил новогоднее выступление из-за серьезной болезни, Белоконь тоже досталось: "В 3 часа ночи..."
Как сообщала Politeka, беременная звезда "Орла и решки" Астровская показала, что у нее теперь общего с Сердючкой
Также Politeka писала, что мама Верки Сердючки насмешила украинцев домашними кадрами: "Вот это зоопарк"