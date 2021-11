Украинский певец и звездный детектив на шоу "Маска" Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, сообщил радостную новость, порадовав украинцев.

Как сообщает Politeka.net, об этом артист написал на странице Верки Сердючки в Инстаграм.

«For everyone who celebrates! Very soon… (Для всех, кто празднует! Очень скоро) #wildchristmas», - говорится в сообщении.

На фото Верка Сердючка с мамой (Инна Белоконь) запечатлены в вязаных свитерах, черных велосипедках и белых колготках.

Отметим, на публикацию отреагировала даже кума Дзидзьо Оля Цыбульская, она поставила сердечки в комментариях.

«Класс», «Супер!! Класс!», «А на украинском или русском будет версия?», «Прелесть», «Чем-то даже на музыку Фреди Меркури похоже, красиво очень, будешь всемирно известный», «О, Боже мой», «Любимки👏👏👏😍😍😍❤. Спасибо за настроение. Здоровья, радостей ❤. Очень приятные голос, мелодия, энергетика», - пишут в комментариях.

