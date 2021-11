Український співак і Зірковий детектив на шоу "Маска" Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, повідомив радісну новину, порадувавши українців.

Як повідомляє Politeka.net, про це артист написав на сторінці Вєрки Сердючки в Instagram.

«For everyone who celebrates! Very soon ...( для всіх, хто святкує! Дуже скоро) #wildchristmas», - йдеться в повідомленні.

На фото Вєрка Сердючка з мамою (Інна Білокінь) відображені у в'язаних светрах, чорних велосипедках і білих колготках.

Зазначимо, на публікацію відреагувала навіть кума Дзідзьо Оля Цибульська, вона поставила сердечка в коментарях.

"Клас»," Супер!! Класно!", "А українською чи російською буде версія?", "Принадність", "чимось навіть на музику Фреді Меркурі схоже, красиво дуже, будеш всесвітньо відомий", "О, Боже мій", "Любимки👏 👏 👏 😍 😍 😍❤. Дякую за настрій. Здоров'я, радощів ❤. Дуже приємні голос, мелодія, енергетика", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Данилко скасував Новорічний виступ через серйозну хворобу, Білокінь теж дісталося: "о 3 годині ночі..."

Як повідомляла Politeka, вагітна зірка "Орла і решки" Астровська показала, що у неї тепер спільного з Сердючкою

Також Politeka писала, що мама Вєрки Сердючки насмішила українців домашніми кадрами: "Ось це зоопарк"