Две звезды тревел-передачи "Орел и Решка" телеведущая Алина Астровская и музыкант Антон Лаврентьев на днях объявили о скором пополнении в семье, будущая мама теперь рассказывает в своем Инстаграм о беременности.

Телеведущая и бывшая солистка группы "Real O" рассказала о своей беременности, сообщает Politeka.net. Астровская вместе с мужем сняли видео на Мальдивах, в котором та демонстрирует заметно округлившийся животик.

Сейчас же звезда рассказывает подписчикам о беременности, и с чем столкнулась из-за нее.

В частности, теперь, чтобы преодолеть долгий полет, ведущей приходится надевать специальные колготки.

"Я с беременностью узнала, что такое компрессионные колготки. Надеть их целый челлендж и не потерять сознание после! Они выдавливают тебя к голове, чувствую себя тюбиком зубной пасты! P.S. Для тех, кто не в теме, это обязательное условие для долгого перелета!", - написала Астровская.

Также звезда подкрепила фото Верки Сердючки в колготках, похожих на ее, тем самым показав, что у нее общего с кумиром миллионов.

Отметим, такие чулки необходимы беременным для профилактики варикоза. В этот период у женщин возникает нагрузка на сосуды, что грозит проблемами со здоровьем.

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