Певица Мишель Андраде, которая занята сейчас съемками трэвел шоу "Орел и Решка", показалась вместе с бывшей супругой Алексея Потапенко (Потапа) Ириной Горовой.

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде сейчас ведет шоу "Орел и Решка. Земляне", рассказывая о разных народах. Звезда также является подопечной Алексея Потапенко и его бывшей жены Ирины Горовой, которые продвигают певицу в шоу-бизнесе. Хоть пара и развелась, но сохранила теплые отношения и вместе работает над продюсерским центром.

На новых фото, которые Ирина Горовая опубликовала в Инстаграм, Андраде можно увидеть вместе с ней. Парочка сидела на диване, который скорее всего стоял в прицепе грузовика. В этот момент кто-то делал снимок, засветив кадр частично вспышкой. Мишель и Ира обнялись, демонстрируя свои образы. А Андраде дополнительно блеснула животиком, ведь надела короткий топ.

"Мишель Андраде, моя дорогая", - написала Ирина.

Напомним, ведущая "Орла и Решки" Андраде в короткой юбке и сапогах удивила кардинальной сменой имиджа

А еще Politeka писала, что ведущая "Орла и решка" Андраде рассказала о реакции родителей на ее откровенные наряды и танцы

Также Politeka сообщала, что Ведущая "Орел и Решка" Мишель Андраде рассказала о борьбе с депрессиями