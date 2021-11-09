Популярная украинская певица Мишель Андраде, которая стала ведущей нового сезона тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне", дала откровенное интервью журналистам программы "ЖВЛ".

Как пишет Politeka.net, 24-летняя украинская певица Мишель Андраде, которая родилась в боливийском городе Кочабамба в украинско-боливийской семье, в 2010 году переехала в Украину, где через три года засветилась на шоу Х-Фактор. Талантливую юную вокалистку заметил продюсер Потап и начал развивать сольную карьеру Мишель.

Сейчас Андраде не только популярная певица, но и актриса и телеведущая – она вместе с блогером Кириллом Макашовым стала ведущей нового сезона тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне". Заметим, что на съемках Мишель успела дважды травмироваться. Сначала в Эстонии девушка решила прокатиться на электросамокате и упала. Мишель сломала руку, поэтому несколько выпусков певица вела с гипсом. Второй раз Мишель упала и травмировала руку и ногу во время прогулки в горах в Словении.

В интервью программе "ЖВЛ" Мишель призналась, как родители реагируют на откровенные танцы и наряды в ее клипах и на выступлениях. Как оказалось, мама украинка всячески поддерживает дочь, а отец боливиец только подшучивает.

"Я вижу, что он шутит над этим. Например, "Ммм, а я вижу эта футболочка тебе немного маловата была". Из-за того, что родители чего-то не хотят, я не собираюсь закрываться из-за этого. Я хочу максимально проявлять себя, потому что это моя жизнь, моя молодость", - сказала Андраде.

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