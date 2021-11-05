Відома співачка і ведуча програми "Орел і Решка" Мішель Андраде дала поради мандрівникам.

Як передає Politeka.net, Мішель Андраде є відомою українською співачкою. Дівчина отримала популярність завдяки своїй участі в різних вокальних проєктах, і незабаром стала підопічною українського продюсера Потапа. Також, вона є провідною популярної програми "Орел і решка".

Так, цього разу співачка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Мішель Андраде сидить на асфальті в бежевому комбінезоні на тлі стіни. Під фото вона вирішила дати 5 порад для мандрівників.

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Не бійтеся взяти мало речей! Насправді в поїздці не так багато і потрібно, а ще все можна докупити на місці", - порадила Мішель Андраде.

Шанувальники залишили безліч коментарів: "Зберегла", "Спасибі! Круті поради!", "Клас, Краса!", "Ви справжня Жаба-мандрівниця Мішель Андраде", "Ти класна🔥, нехай по життю у тебе буде план і ти будеш його дотримуватися".

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