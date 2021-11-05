Известная украинская певица, подопечная Потапа, ведущая тревел-шоу "Орел и решка" Мишель Андраде показала, как получила травму во время своего путешествия по Словении.

Звезда полюбилась зрителям в качестве ведущей проекта "Орел и Решка", передает Politeka.net. Певица уже рассказала о нескольких странах, на очереди встала Словения.

Артистка показала в сторис, как проводились съемки шоу. На кадрах звезда шла по горной местности, и случайно упала, в результате она травмировала ногу, и руку.

При этом оператор не отключил камеру: "Аааа! Уууу! Истерический смех! Что ты снимаешь, Олежка? На съемках всегда так - снимаем, а потом уже подходим и помогаем", - написала артистка.

"Короче, вот так меня встретили эти прекрасные горы. Я готова идти дальше", - произнесла Мишель, прихрамывая.

Отметим, это не единственная травма, которую звезда получила в другой стране. Также Мишель Андраде сломала руку в Эстонии.

Известно, что в свой выходной, когда снимался новый выпуск шоу, артистка решила покататься на электросамокате. В результате она упала, на ее руку наложили гипс. Из-за этого артистке пришлось немного поменять свой образ и носить панамки, ведь она не могла сделать себе нормальную прическу, а головной убор помогал это скрыть.

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