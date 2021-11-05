Певица Мишель Андраде, которая стала новой ведущей шоу "Орел и Решка", рассказала об отношениях с Никитой Ломакиным, участником "Голосу країни".

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде стала успешной певицей, которую заметил Потап и стал продюсировать. В 2013 году звезда влюбилась в участника "Голосу країни" Никиту Ломакина. Спустя пять лет отношений пара разорвала отношения. Андраде оказалась очень ревнивой, о чем певица рассказала в интервью ЖВЛ.

"Да, я очень сильно ревновала. У меня есть свой характер и я могу быть, например, вспыльчивой. Если мне что-то не нравится, я могу сказать, могу показать...", - сказала Мишель.

Но показывать свои эмоции кому либо певица не любит. Как оказалось, Андраде доверяет только своему сердцу.

"Понятно, у меня сейчас депрессия. Окей, ну что поплакали? Поплакали. Я не сильно люблю рассказывать о своих чувствах кому-то и когда мне плохо, стараюсь это делать дома сама", - сказала Мишель.

Напомним, подопечная Потапа Андраде получила травму на съемках "Орла и Решки"

А еще Politeka писала, что Андраде вызвала переполох в сети, заговорив о съемках в «Орел и Решка»

Также Politeka сообщала, что звезда "Орла и Решки" Андраде после перелома поделилась радостной новостью



