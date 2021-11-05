Известная певица и ведущая программы "Орел и Решка" Мишель Андраде дала советы путешественникам.

Как передает Politeka.net, Мишель Андраде является известной украинской певицей. Девушка получила популярность благодаря своему участию в разных вокальных проектах, и вскоре стала подопечной украинского продюсера Потапа. Также, она является ведущей популярной программы "Орел и решка".

Так, на этот раз певица опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Мишель Андраде сидит на асфальте в бежевом комбинезоне на фоне стены. Под фото она решила дать 5 советов для путешественников.

"Ну что, ловите топ-5 лайфхаков от профессиональной путешественницы



Пейте много воды – неважно 12 часов полет или пару, это поможет хорошо себя чувствовать после

Планируйте путешествие: самостоятельно искать дешевые билеты, классное жилье и составлять список достопримечательностей

Скачайте фильмы и книги, чтобы изучить в поездке что-то новое

Попробуйте мелатонин. Я хоть не любитель таких добавок, это очень выручает при переездах из страны в страну

Не бойтесь взять мало вещей! На самом деле в поездке не так много и нужно, а еще все можно докупить на месте", - посоветовала Мишель Андраде.

Поклонники оставили множество комментариев: "Сохранила", "Спасибо! Крутые советы!", "Класс, красота!", "Вы настоящая лягушка-путешественница Мишель Андраде", "Ты классная🔥, пускай по жизни у тебя будет план и ты будешь его придерживаться".

Ранее сообщалось, подопечная Потапа Андраде раскрыла причину разрыва с Ломакиным после 5 лет романа: "Если мне что-то не нравится..."

Также, подопечная Потапа Андраде получила травму на съемках "Орла и Решки": "Вот так меня встретили..."

Politeka рассказывала, звезда "Орла и Решки" Андраде после перелома поделилась радостной новостью: "Ребята, наконец-то я..."