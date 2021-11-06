Співачка і ведуча шоу "Орел і Решка" Мішель Андраде розповіла, як бореться з депресіями, давши інтерв'ю для програми "Життя відомих людей".

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде стала популярною вітчизняною співачкою, яку продюсує Олексій Потапенко (Потап). У 2013 році артистка почала відносини з Микитою Ломакіним, зіркою "Голосу країни", а через п'ять років пара вирішила розлучитися. Мішель вирішила в Інетрв'ю ЖВЛ розповісти, як боролася з депресією, яка з'явилася через розставання з артистом.

"Зрозуміло, у мене зараз депресія. Окей, ну що поплакали? Поплакати. Я не сильно люблю розповідати про свої почуття комусь і коли мені погано, намагаюся це робити вдома сама. Краще ніж ти ніхто не відчуває", - сказала Мішель.

Андраде після важкого розриву написала безліч пісень, які відгукнулися у мільйонів жіночих сердець. Там Мішель зачіпала тему відносин, що стало близько для всіх.

Нагадаємо, зірка "Орла і Решки" Андраде після перелому поділилася радісною новиною

Також Politeka писала, що зірка "Орла і Решки" Андраде поскаржилася на складний етап у житті

А ще Politeka повідомляла, що зірка "Орла і Решки" Андраде розповіла про особливості свого дитинства в Болівії