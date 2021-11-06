Певица и ведущая шоу "Орел и Решка" Мишель Андраде рассказала, как борется с депрессиями, дав интервью для программы "Життя відомих людей".

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде стала популярной отечественной певицей, которую продюсирует Алексей Потапенко (Потап). В 2013 году артистка начала отношения с Никитой Ломакиным, звездой "Голосу країни", а через пять лет пара решила расстаться. Мишель решила в Инетрвью ЖВЛ рассказать, как боролась с депрессией, которая появилась из-за расставания с артистом.

"Понятно, у меня сейчас депрессия. Окей, ну что поплакали? Поплакали. Я не сильно люблю рассказывать о своих чувствах кому-то и когда мне плохо, стараюсь это делать дома сама. Лучше чем ты никто не чувствует", - сказала Мишель.

Андраде после тяжелого разрыва написала множество песен, которые откликнулись у миллионов женских сердцец. Там Мишель затрагивала тему отношений, что стало близко для всех.

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