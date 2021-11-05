Відома українська співачка, підопічна Потап, ведуча тревел-шоу "Орел і решка" Мішель Андраде показала, як отримала травму під час своєї подорожі Словенією.

Зірка полюбилася глядачам в якості ведучої проекту "Орел і Решка", передає Politeka.net. Співачка вже розповіла про декілька країн, на черзі встала Словенія.

Артистка показала в сторіс, як проводилися зйомки шоу. На кадрах зірка йшла по гірській місцевості, і випадково впала, в результаті вона травмувала ногу, і руку.

При цьому оператор не відключив камеру: "Аааа! Уууу! Істеричний сміх! Що ти знімаєш, Олежка? На зйомках завжди так - знімаємо , а потім вже підходимо і допомагаємо", - написала артистка.

"Коротше, ось так мене зустріли ці прекрасні гори. Я готова йти далі", - вимовила Мішель, кульгуючи.

Зазначимо, це не єдина травма, яку зірка отримала в іншій країні. Також Мішель Андраде зламала руку в Естонії.

Відомо, що у свій вихідний, коли знімався новий випуск шоу, артистка вирішила покататися на електросамокаті. В результаті вона впала, на її руку наклали гіпс. Через це артистці довелося трохи поміняти свій образ і носити панамки, адже вона не могла зробити собі нормальну зачіску, а головний убір допомагав це приховати.

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