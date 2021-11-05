Співачка Мішель Андраде, яка стала новою ведучою шоу "Орел і Решка", розповіла про стосунки з Микитою Ломакіним, учасником"Голосу країни".

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде стала успішною співачкою, яку помітив Потап і став продюсувати. У 2013 році зірка закохалася в учасника "Голосу країни" Микиту Ломакіна. Через п'ять років відносин пара розірвала відносини. Андраде виявилася дуже ревнивою, про що співачка розповіла в інтерв'ю ЖВЛ.

"Так, я дуже сильно ревнувала. У мене є свій характер і я можу бути, наприклад, запальною. Якщо мені щось не подобається, я можу сказати, можу показати...",- сказала Мішель.

Але показувати свої емоції кому або співачка не любить. Як виявилося, Андраде довіряє тільки своєму серцю.

"Зрозуміло, у мене зараз депресія. Окей, ну що поплакали? Поплакати. Я не сильно люблю розповідати про свої почуття комусь і коли мені погано, намагаюся це робити вдома сама", - сказала Мішель.

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