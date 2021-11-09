Известная певица и ведущая "Орла и Решки" Мишель Андраде поделилась в соцсети кадром, на котором позирует в совершенно новом образе.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая является ведущей одного из сезонов "Орла и Решки" поделилась в своем Instagram необычным фото, на котором показала свой новый стиль.

На снимке Мишель запечатлена в интересной локации и необычном образе. Перед камерой она появилась в коротенькой коричневой юбке и яркой оранжевой кофте с интересным узором, под которой видно белую блузку с воротником. Дополняют образ массивные черные сапоги и красный берет. Волосы певицы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и сердитый вид.

В подписи к публикации Андраде написала: "Morenita, me llamaba mi papa". А поклонники тут же принялись комментировать симок звезды, засыпая ее комплиментами: "Как тебе идёт этот образ!", "Красотка", "Молодость", "Очень красивая девушка. Необычная, яркая", "Красота", "Красивая девочка", "Кукла", "Красотка ты моя любимая".

Напомним, Ведущая "Орла и решка" Андраде рассказала о реакции родителей на ее откровенные наряды и танцы: "Я не собираюсь закрываться".

Как сообщала Politeka, Ведущая "Орел и Решка" Мишель Андраде рассказала о борьбе с депрессиями: "Когда мне плохо...".

Также Politeka писала, что Звезда "Орла и решки" Андраде дала украинцам сразу пять полезных советов: "Попробуйте...".