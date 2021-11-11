Популярная украинская певица боливийского происхождения и ведущая шоу «Орел и Решка» Мишель Андраде показала, как отпраздновала свое 25-летие.

Юная артистка, которую продюсирует Потап, поделился яркими фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Судя по всему, фото были сделаны уже под конец вечеринки по случаю дня рождения певицы, которой 10 ноября исполнилось 25 лет. На снимках Андраде беспечно валялась на полу, усыпанном конфетти в виде блестящих звездочек.

Певица была одета в кожаные штаны и куртку, а также ярко-красный топик. Андраде чувственно закрывала выгнулась, лежа на полу и выглядела очень счастливой.

«Это были мои 25 благодарю всех!», - подписала кадры молодая певица.

Поклонники не смогли пройти мимо ее поста.

«с днём рождения, самая красивая», «Пока паспорт не увижу, не поверю, что больше 18», «С прошедшим», «С днём рождения!!! прекрасный! талант!», «Мишелька с днём рождения», «Все, теперь старость», «Заверните эту анаконду, будем съезжаться», «Счастья Вам и любви, Яркая и Солнечная, пусть исполняются желания и сбываются мечты», - пишут люди.

Напомним, звезда "Орел и Решка" Андраде засветилась вместе с бывшей Потапа.

Как сообщала Politeka, ведущая "Орла и Решки" Андраде в короткой юбке и сапогах удивила кардинальной сменой имиджа.

Также Politeka писала, ведущая "Орла и решка" Андраде рассказала о реакции родителей на ее откровенные наряды и танцы.