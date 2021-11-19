Две звезды тревел-передачи "Орел и Решка" телеведущая Алина Астровская и музыкант Антон Лаврентьев объявили, что ждут первенца, после этого появилось обращение в соцсети.

Пара долго скрывала свои отношения, но два года назад объявила о них, а в феврале 2021-го влюбленные расписались, сообщает Politeka.net.

Сейчас бывшие ведущие шоу "Орел и Решка" отдыхают на Мальдивах. Поклонники заметили, что девушка фотографировалась на курорте только по пояс, что вызвало подозрения о ее беременности.

18 ноября влюбленные опубликовали романтическое видео, на котором телеведущая действительно показала округлившийся живот, который расцеловал ее муж. Пару поздравили в комментариях.

В новых сторис Астровская обратилась к поклонникам.

"Ребят, спасибо вам огромное за поздравления. Лавина тепла и любви в комментариях нашей вчерашней новости. Нам очень приятно всем", - поделилась телеведущая.

"Мы беременны!", - выкрикнул муж звезды.

Отметим, для Алины Астровской это не первый брак. Девушка выходила замуж в возрасте 18 лет за спортсмена Евгения Бредуна, а после развода она обручилась с предпринимателем.

Сейчас красотка вместе с мужем занимается творчеством, в частности, они выпустили песню "Кошки".

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