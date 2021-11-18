Две звезды тревел-передачи "Орел и Решка" Алина Астровская и Антон Лаврентьев готовятся к рождению ребенка, о чем сообщили в соцсети, опубликовав трогательное видео.

Бывшие ведущие шоу "Орел и Решка" строят отношения несколько лет, и долго скрывали их от публики, сообщает Politeka.net.

Только в 2019 году пара рассказала о своих чувствах. Это случилось на концерте Антона Лаврентьева, который признался в любви Алине Астровской со сцены. 1 февраля 2021 года влюбленные поженились.

А 18 ноября этого же года пара сообщила, что ждет ребенка. Телеведущая опубликовала трогательное видео, снятое на пляже. Красотка показала округлившийся животик, а ее муж расцеловал его. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"При надежде", - написала Астровская.

За три часа публикация собрала почти 40 тысяч просмотров и много комментариев.

"Ребятаааааааа❤️❤️❤️ это же так потрясающе!!!!!", "Насколько красива женщина в положении😍🙏🏽♥️♥️♥️

Лёгкой беременности!", "Прекрасные люди создают прекрасных людей❤️вы будете чудесными родителями,а ваш малыш самым счастливым😍поздравляю вас!", "Как здорово! Так приятно наблюдать такие новости! Жизнь все-таки торжествует! 🙌", - написали пользователи сети.

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