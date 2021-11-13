Певица Мишель Андраде, которая в новом сезоне стала главной героиней шоу "Орел и Решка", показала, как проводит время после празднования 25-го дня рождения.

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, стала успешной певицей в Украине. Звезда настолько популярна, что за ней следят сотни украинцев в социальных сетях. Недавно Андраде стала новой ведущей шоу "Орел и Решка", а на днях отпраздновала свой 25-й день рождения, устроив шумную вечеринку. Не забывает Андраде и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах Мишель показала, как гуляла по узкой улочке. Звезда надела удобные штаны и топик, а образ дополнила необычной сумочкой. Андраде снимали со спины, после чего певица развернулась, порадовав фанатов лучезарной улыбкой.

"Простой турист. Такой кайф", - написала Мишель Андраде.

Напомним, ведущая "Орла и Решки" Андраде на своей вечеринке распласталась на полу в кожаных штанах

А еще Politeka писала, что ведущая "Орла и Решки" Андраде в короткой юбке и сапогах удивила кардинальной сменой имиджа

Также Politeka сообщала, что ведущая "Орла и решка" Андраде рассказала о реакции родителей на ее откровенные наряды и танцы



