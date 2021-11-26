Відомий хореограф і суддя "Танців з зірками" Влад Яма хрестив сина відомого телеведучого Анатолія Анатоліча.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram опублікували чарівні кадри з хрестин сина популярного телеведучого Анатолія Анатоліча. Виявилося, хрещеними батьками маленького Нілу стали хореограф Влад Яма і співвласниця музичного фестивалю Atlas Weekend Ірина Федорцова.

На фотографії з торжества зіркові батьки Анатолій Анатоліч і його дружина Юлія і хресні відображені в храмі. Влад Яма тримає чотиримісячного малюка на руках і мило посміхається в камеру.

У підписі до фото написали: "Ведучий Анатолій Анатоліч, і хореограф Влад Яма стали кумами! Вчора, 25 листопада, відомий танцюрист Влад Яма і співвласниця музичного фестивалю Atlas Weekend Ірина Федорцова стали хрещеними батьками чотиримісячного Нілу – сина Анатолія Анатоліча і Юлі. Вітаємо сім'ю з цим світлим і знаковим днем!".

У коментарях користувачі почали вітати зоряне сімейство з такою прекрасною подією: "Такий прикольний і милий малюк", "Вітаю!", "Молодці", "Супер, здоров'я малюкові", "Нехай росте здоровим і щасливим!".

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