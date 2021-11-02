Известный ведущий и блогер Анатолий Анатолич поделился в сети архивными кадрами и рассказал о горькой потере – умер его крестный.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий и интервьюер Анатолий Анатолич рассказал в своем Instagram о смерти своего крестного отца, а также поделился, как много лет назад погиб его отец. Так, по словам Анатолия его крестный умер от коронавируса, что вызвало бурную дискуссию в комментариях.

"Валера, лучший друг моего папы и мой любимый старший друг. Я очень любил тебя. И буду любить. Мой отец погиб в драке. Мой крестный мог погибнуть 10 раз в Афгане, или потом ещё раз 20 в драках, но нет. Он умер от covid19. Да, он был не привит, не потому что был против, а просто он такой человек был. Ему не до этого было. Вот собирался, но…", - поделился Анатолич.

Многие звездные коллеги отреагировали на печальное сообщение от Анатолия, своими отметками его поддержали шоумен DZIDZIO, рэперша Alyona Alyona, телеведущая Соломия Витвицкая и другие. В комментариях пользователи тоже начали выражать соболезнования блогеру: "Вы больше на крестного похожи", "Искренне соболезную, Анатолий, у Вас на одного Ангела Хранителя стало больше", "Соболезнования. К сожалению, многих людей не переубедить, и порой только смерть кого-то из близких заставляет таких людей думать", "Твой Дядя был крутой мужик!", "Не верится".

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