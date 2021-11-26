Известный хореограф и судья "Танців з зірками" Влад Яма крестил сына известного телеведущего Анатолия Анатолича.

Как сообщает Politeka.net, на странице программы "Зірковий шлях" в Instagram опубликовали очаровательные кадры с крестин сына популярного телеведущего Анатолия Анатолича. Оказалось, крестными родителями маленького Нила стали хореограф Влад Яма и совладелица музыкального фестиваля Atlas Weekend Ирина Федорцова.

На фотографии с торжества звездные родители Анатолий Анатолич и его супруга Юлия и крестные запечатлены в храме. Влад Яма держит четырехмесячного малыша на руках и мило улыбается в камеру.

В подписи к фото написали: "Ведущий Анатолий Анатолич, и хореограф Влад Яма стали кумами! Вчера, 25 ноября, известный танцор Влад Яма и совладелица музыкального фестиваля Atlas Weekend Ирина Федорцова стали крестными родителями четырехмесячного Нила – сына Анатолия Анатолича и Юли. Поздравляем семью с этим светлым и знаковым днем!".

В комментариях пользователи начали поздравлять звездное семейство с таким прекрасным событием: "Такой прикольный и милый малыш", "Поздравляю!", "Молодцы", "Супер, здоровья малышу", "Пусть растет здоровым и счастливым!".

Напомним, "Зе Интервьюер" Анатолий Анатолич смутил поступком ради новорожденного сына: "И так уже перебор".

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