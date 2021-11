Дружина Григорія Решетника, ведучого шоу "Холостячка" і "Україна має талант", Христина показала, як розважається на острові Аруба, де відпочиває, похвалившись фігуркою в купальнику.

Як пише Politeka.net, Христина Решетник є чоловіком Григорія, який веде Найромантичніші шоу "Холостяк" і "Холостячка". А ще зірковий чоловік знімається в цьому році в проекті"Україна має талант". Зараз Христина вирушила на відпочинок на острів Аруба. Дружина телеведучого регулярно поповнює фотографіями свій Instagram, хвалячись мальовничими місцями.

На нових фото Христина була в міні-купальнику. Решетник опублікувала кілька фото, показавши свою фігурку у всій красі.

"Між поїздками по острову, де є можливість побачити, чим багата Аруба, я встигаю об'їхати різні пляжі. Вони тут все великі, широкі, з пальмами, хочеш, платиш за парасольку і лежак, хочеш, лежиш на піску - as you wish

До обіду людей не було зовсім, але ось з обіду поступово почали з'їжджатися жителі Аруби. Ось так, скінчив робочий день і через 5 хв ти вже плаваєш в блакитному морі і відпочиваєш на білому піску. Суцільний кайф, а не життя", - написала Христина.

"Вау", - написав Григорій.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"І ця дівчина народила 3х богатирів! Мої очі бачать, а мозок не може зрозуміти-як це! Ви просто", "просто неймовірно красива, фігура просто, неймовірна мама 3 хлопчиків", "ви неймовірна красуня, фігура"

