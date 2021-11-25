Шоумен и ведущий проектов "Холостяк/Холостячка" и "Україна має талант" Григорий Решетник растрогал публику признанием в любви.

Так, 38-летний Решетник сделал новый пост в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показал свою жену Кристину во всей красе, передает Politeka.net. Девушка позировала в вечернем черном платье с россыпью камней Сваровски. Шикарная прическа и макияж дополнили ее образ.

Решетник эмоционально обратился к жене в подписи к фото. Оказывается, Кристине исполнилось 32 года, с чем любящий муж ее и поздравил.

"Любимая, с Днем Рождения ❤️‍🔥 Ты наша Королева 👸🏻. Невероятная красавица, космическая жена, нереальная мамочка, отличная дочь и внучка, лучшая подруга… и еще сто раз самая-самая 😍. Каждый день спасибо судьбе за тебя, потому что ты мой лучший подарок 🙏. Ты очень талантлива и очень крутая, ты умеешь и успеваешь абсолютно все 👏. Наслаждайся жизнью, воплощай свои самые смелые замыслы и сокровенные желания, всегда улыбайся и будь счастлива ❤️", - Григорий не сдержал своих чувств.

Пользователи присоединились к поздравлениям:

"С Днем Рождения 🎉! Вам повезло с такой красотой 😍!"

"И нечего добавить, поддерживаю предыдущего оратора! 👏👏👏 Поздравляю!!! Вы созданы друг для друга"

"😍Просто роскошная ❤️"

"Гриша, счастья и любви вашей семье, берегите свою принцессу!!! ✨"

Отметим, Григорий и Кристина Решетник в браке уже 11 лет. За это время у них родилось трое сыновей, самому младшему из которых только годик.

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