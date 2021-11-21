Жена популярного телеведущего Григория Решетника, который ведет шоу "Україна має талант "и" Холостячка", порадовала кадрами, на которых запечатлена вместе с детьми.

Кристина активно ведет социальные сети и рассказывает о жизни. Нередко она показывает будни с детьми дома и то, как она с ними занимается, передает Politeka.net.

В новом посте мамы трех мальчиков рассказала о важном принципе воспитания, которого придерживается. Кристина Решетник показала кадры из бассейна.

"Хороший заплыв у нас полдня только вчетвером! Такое мы часто практикуем в последнее время. Когда меньший с бабушкой, мы забираем Диму и Ваню, и идем куда-то с ними вчетвером - мне кажется, что для них очень важлиииво чувствовать, что они - центр вселенной ❤️ Потому что, когда рядом пупс Александр, внимание преимущественно только ему 😁 Вот такой наш лайфхак и такие дети всегда счастливы», - написала она.

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