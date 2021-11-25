Известный украинский телеведущий Григорий Решетник, который ведет шоу "Україна має талант "и" Холостячка", решился на эмоциональное публичное признание.

Как передает Politeka.net, Григорий Решетник является звездой телеканала "СТБ". За его спиной работа во множестве проектов, однако больше всего он запомнился по работе в шоу "Холостяк" и "Холостячка". Также недавно он стал ведущим нового сезона "Україна має талант". Несмотря на активную карьеру Решетник находит время и для жены и трех сыновей.

Новый пост на своей странице в Инстаграм Григорий Решетник посвятил именно семье.

«Говорят, что мужчины не сентиментальны 🤔 ну не знаю... я тут три дня не видел своих любимых #reshetnikfamily а такое впечатление, что прошла уже вечность. Люблю всем сердцем свою семью-это самое ценное, что может быть в мире! Спасибо своим родителям за пример - мои мама и папа 39-ть лет вместе и никогда, никогда не поставили под сомнение свои отношения, как и родители моей Кристинки, которые уже 33 года вместе! И это очень круто, но в то же время очень непросто», - отметил ведущий.

Григорий Решетник убежден, что отношения между родителями влияют и на дальнейшую жизнь детей.

«Убежден, что пример родителей и их отношение друг к другу очень влияют на ценности и мировоззрение детей. Поэтому надо стремиться быть сознательным и нести ответственность не только за себя и собственные эмоции! Уважайте друг друга и цените настоящее», - добавил телеведущий.

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