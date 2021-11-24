Дружина відомого українського ведучого Григорія Решетника поділилася яскравими кадрами з екзотичного острова, де зараз відпочиває без чоловіка і дітей.
Як пише Politeka.net, Христина Решетник поділилася кадрами в Інстаграм.
«Аруба - це маленький острів в Карибському морі, знаходиться в 20ти хвилинах від Венесуели. Належить ця невелика територія Нідерландам, тому сюди дуже легко добратися з Європи через Амстердам. Прекрасна тепла погода круглий рік, пляжі з білим піском, пальмами та бірюзовою водою - далеко не все, що цікавого можна тут побачити», - розповіла дружина Решетника.
Христина Решетник вбралася для прогулянки в шорти і білу футболку.
«Я вкотре розумію, що природа - це сила! І вона вражає», - додала вона.
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"Колір води просто заворожує своєю красою", "Яка краса", " Які кольори😍 просто ваууу", - пишуть у коментарях.
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