Жена известного украинского ведущего Григория Решетника поделилась яркими кадрами с экзотического острова, где сейчас отдыхает без мужа и детей.

Как пишет Politeka.net, Кристина Решетник поделилась кадрами в Инстаграм.

"Аруба-это маленький остров в Карибском море, находится в 20ти минутах от Венесуэлы. Принадлежит эта небольшая территория Нидерландам, поэтому сюда очень легко добраться из Европы через Амстердам. Прекрасная теплая погода круглый год, пляжи с белым песком, пальмами и бирюзовой водой - далеко не все, что интересного можно здесь увидеть», - рассказала жена Решетника.

Кристина Решетник нарядилась для прогулки в шорты и белую футболку.

"Я в который раз понимаю, что природа-это сила! И она впечатляет", - добавила она.

"Цвет воды просто завораживает своей красотой", "Какая красота", " Какие цвета просто ваууу", - пишут в комментариях.

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