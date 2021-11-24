Жена известного украинского ведущего Григория Решетника поделилась яркими кадрами с экзотического острова, где сейчас отдыхает без мужа и детей.
Как пишет Politeka.net, Кристина Решетник поделилась кадрами в Инстаграм.
"Аруба-это маленький остров в Карибском море, находится в 20ти минутах от Венесуэлы. Принадлежит эта небольшая территория Нидерландам, поэтому сюда очень легко добраться из Европы через Амстердам. Прекрасная теплая погода круглый год, пляжи с белым песком, пальмами и бирюзовой водой - далеко не все, что интересного можно здесь увидеть», - рассказала жена Решетника.
Кристина Решетник нарядилась для прогулки в шорты и белую футболку.
"Я в который раз понимаю, что природа-это сила! И она впечатляет", - добавила она.
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