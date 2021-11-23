Дружина відомого українського ведучого Григорія Решетника показала яскраві фото з головними чоловіками у своєму житті і розповіла про те, чим пишається.

Як пише Politeka.net, Григорій Решетник відомий багатьом українцям як ведучий таких шоу, як "Україна має талант", "Холостяк" і "Холостячка". Незважаючи на завантажений графік шоумен багато часу приділяє родині: своїй дружині Христині і трьом синам.

Новий пост на своїй сторінці в Instagram Христина присвятила саме дітям. Зараз вона вирушила в подорож і знаходиться не вдома, а через довгого перельоту їй не вдалося привітати своїх малюків з Днем синів, який відзначається 22 Листопада. Однак, Решітник вирішила виправити ситуацію.

"А поки я добу летіла і у мене сильний #jetlag, пропустила своє свято – вчора був День синів. Троеее найкрасивіших синочків у мене-завжди гордість розпирає, коли дивлюся на них!!! Мами синів, я також вітаю Вас і бажаю, щоб ви виростили прекрасних чоловіків", - написала Христина.

Вона поділилася яскравими знімками зі своїми найголовнішими чоловіками.

У коментарях до посту відзначилася нинішня "холостячка" Злата Огневич, яка залишила під знімками смайлики у вигляді сердечка і вогню.

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